Nahost-Geschichte Diese ausgeklügelten Attacken wurden Israel zugeschrieben

Zwei hochrangige militante Führer in Beirut und Teheran werden innerhalb von Stunden bei Anschlägen getötet: Fuad Schukr, ein Hisbollah-Kommandeur, in der libanesischen und danach Hamas-Chef Ismail Hanija in der iranischen Hauptstadt. Israel bekennt sich zum Anschlag auf Schukr, aber nicht zu dem auf Hanija, den ihm die Hamas indes anlastet. Ebenfalls im Juli nimmt Israel den obersten Militärbefehlshaber der Hamas, Mohammed Deif, ins Visier. Bei dem Anschlag im südlichen Gazastreifen sterben mindestens 90 Menschen, nach israelischen Angaben auch Deif.