Bei Besuch in Tel-Aviv Baerbock muss wegen Raketenalarms kurzzeitig in Schutzraum

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich in Israel wegen eines Raketenalarms kurzzeitig in einen Schutzraum begeben müssen. Die Ministerin habe in Tel Aviv „gemeinsam mit Angehörigen der verschleppten deutschen Staatsangehörigen einen Schutzraum in der Deutschen Botschaft“ aufgesucht, hieß es am Freitag aus dem Auswärtigen Amt. Nach 15 Minuten sei der Alarm wieder aufgehoben worden.