Israels Armeesprecher Der Mann, der den Deutschen den Krieg erklärt

Noch immer, sagt Arye Sharuz Shalicar, befinde sich die israelische Gesellschaft in einer Art „After-Schock-Situation“. Was mit dem Angriff der Hamas und in den Tagen danach in Israel passiert sei, habe bislang niemand verarbeitet. „Es gibt hier tausende Menschen, die nach wie vor verletzt in Krankenhäusern liegen. Es gibt zehntausende Menschen, die verwandt oder befreundet waren mit den Mordopfern. Und es gibt noch hunderte – wenn nicht tausende – Familienmitglieder, die um die Entführten bangen.“