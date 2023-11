Seit dem Angriff der Hamas Großer Anstieg bei Anträgen auf Waffenschein in Israel

Der israelische Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kündigte später an, dass er solchen Mannschaften 10 000 Sturmgewehre geben werde, die vor allem in Grenzstädten, Städten mit sowohl jüdischen als auch arabischen Bewohnern und in Siedlungen im Westjordanland verteilt werden sollten. Palästinenser befürchten, dass diese Waffen gegen sie verwendet werden könnten.