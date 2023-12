Auswertung von Beweismaterial Was der Ablauf der Geiselnahmen über die Pläne der Hamas verrät

Etwa 80 der ungefähr 400 Einwohner von Nir Oz wurden verschleppt, also jeder fünfte. Insgesamt nahmen Extremisten am 7. Oktober etwa 240 Geiseln. Somit stammte also ein Drittel aller Geiseln aus diesem Kibbuz in unmittelbarer Nähe der Grenze zum Gazastreifen. Einige der Geiseln aus dem Kibbuz kamen während der kürzlichen Feuerpause frei, mehr als 30 sind noch immer in dem palästinensischen Gebiet. Für Israel ist Nir Os zu einem Symbol der eigenen Verwundbarkeit geworden.