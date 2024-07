Israel kündigt Vergeltung an Elf Tote bei Raketenangriff aus dem Libanon auf Golanhöhen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will derweil so schnell wie möglich aus den USA nach Israel zurückkehren. „Unmittelbar nach Bekanntwerden der Katastrophe gab Ministerpräsident Netanjahu Anweisungen, die Rückkehr nach Israel so schnell wie möglich voranzutreiben“, schrieb sein Büro auf X. Die Zeitung „The Times of Israel“ berichtete unter Berufung auf Netanjahus Delegation in den USA, der ohnehin für den späten Abend geplante Rückflug werde für einige Stunden vorgezogen. Netanjahu erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Hisbollah werde den Angriff, bei dem Kinder getötet worden seien, teuer bezahlen.