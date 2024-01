Iranisch-amerikanischer Konflikt Die ungewollte Eskalation

Teheran distanzierte sich am Montag von dem Angriff auf „T22“ und erklärte, die Kräfte des „Widerstandes“ handelten eigenständig. Mit ähnlichen Formulierungen hatte die iranische Regierung in den vergangenen Wochen auch die Angriffe der pro-iranischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer kommentiert. Doch die Taktik, Partner in der Region zu Angriffen auf US-Militärs zu ermuntern und sich gleichzeitig davon zu distanzieren, funktioniert nach den US-Verlusten nicht mehr: Die iranische Regierung kann nicht die Führungsrolle in der sogenannten „Achse des Widerstands“ gegen USA und Israel beanspruchen und gleichzeitig so tun, als sei sie nur Zuschauer.