Berichte aus dem Iran Angeblich Drohnenabschüsse nahe Isfahan – Flugabwehrraketen im Einsatz

Update | Teheran/Dubai · Der Iran hat am Freitagmorgen nach eigenen Angaben in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert. Es sollen Drohnen in der Region Isfahan abgeschossen worden sein. Mehrere US-Sender berichten übereinstimmend, dass Israel eine Militäroperation im Iran durchgeführt habe. Was bisher bekannt ist.

19.04.2024 , 07:24 Uhr

Der Urananreicherungskomplex in der iranischen Stadt Isfahan (Archivbild). Foto: dpa/epa

Ein iranischer Regierungsvertreter erklärte am Morgen, dass es keinen Raketenangriff auf den Iran gegeben habe. Die in der Stadt Isfahan gehörten Explosionen seien auf die Aktivierung der iranischen Luftabwehrsysteme zurückzuführen, sagte der Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben von Staatsmedien hat es keine größeren Schäden gegeben. Zuvor hatte das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass drei Drohnen über Isfahan gesichtet worden seien. Die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe die Drohnen zerstört. Drei Szenarien nach dem Angriff Irans auf Israel Showdown in Nahost Drei Szenarien nach dem Angriff Irans auf Israel Arabische Staaten suchen Weg zwischen Israel und dem Iran Bloß keinen neuen Nahost-Krieg Arabische Staaten suchen Weg zwischen Israel und dem Iran Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, die iranische Luftabwehr habe nach Angaben der iranischen Weltraumbehörde in der Provinz Isfahan mehrere kleine Drohnen „erfolgreich abgeschossen“. Zunächst habe es keine Informationen über einen möglichen Angriff mit Raketen gegeben, erklärte ein Sprecher der Behörde am Freitag im Onlinedienst X. Die Angaben konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Zuvor gab es Berichte über „Explosionen“ über der Millionenstadt Isfahan, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete. Das Staatsfernsehen bestätigte, dass „laute Geräusche“ zu hören gewesen seien. Die Detonationen über Isfahan seien in der Nähe des internationalen Flughafens registriert worden, meldete Fars. Eine Explosionsursache nannte sie nicht. Im Iran gibt es keine Pressefreiheit, unabhängige Berichte zu der mutmaßlichen Explosion fehlen. Einwohner der irakischen Hauptstadt Bagdad, wo mehrere vom Iran unterstützte Milizen stationiert sind, berichteten ebenfalls von Explosionsgeräuschen. US-Medien berichten über israelische Angriffe Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran angegriffen haben. Die Sender ABC News, MSNBC und Fox News und andere Medien berichteten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Israel habe in der Nacht zum Freitag eine Militäroperation im Iran durchgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel am Wochenende gewesen. Mehrere US-Medien berichteten von einer oder mehreren israelischen Raketen, die ein Ziel im Iran angegriffen hätten. Das Pentagon bestätigte die Berichte zunächst nicht. Von iranischer Seite gab es zunächst keine direkten Schuldzuweisungen. Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle beim Militär, es habe sich um einen „begrenzten Angriff“ gehandelt. Die USA seien nicht beteiligt gewesen und die Israelis hätten die US-Regierung vorab informiert. Am Donnerstag hatte es zwischen hochrangigen Vertretern der US-Regierung und der israelischen Seite eine Schalte gegeben, in der nach Angaben des Weißen Hauses auch über den Iran gesprochen worden sei. Ob womöglich ein Angriff auf den Iran im Gange war, ließ sich zunächst nicht bestätigen. Doch ist die Lage im Nahen Osten nach einem beispiellosen iranischen Angriff mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Israel am vergangenen Wochenende äußerst gespannt. Das Vorgehen hatte Teheran als Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syriens Hauptstadt Damaskus Anfang April bezeichnet. Dabei waren unter anderen zwei iranische Generäle getötet worden. Zuletzt hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Reaktion auf den iranischen Angriff angekündigt. Iran und Israel - wie aus Verbündeten Feinde wurden Nahost-Konflikt Iran und Israel - wie aus Verbündeten Feinde wurden Iran greift Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen an Attacke aus der Luft Iran greift Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen an Was über Isfahan bekannt ist In der Stadt Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee sowie wichtige Einrichtungen der iranischen Rüstungsindustrie. Auch das größte nukleare Forschungszentrum des Landes ist in der Kulturstadt angesiedelt. Dazu gehört die unterirdische Anreicherungsanlage in Natans, die wiederholt Ziel mutmaßlicher israelischer Angriffe gewesen ist. Laut dem staatlichen iranischen Rundfunk bestand für die dortigen Atomeinrichtungen keine Gefahr. Flugumleitungen und Startverbote im Westen des Irans Unterdessen wurden am früheren Morgen Passagierflugzeuge im Westen des Irans umgeleitet. Betroffen waren Flüge der in Dubai ansässigen Gesellschaften Emirates und FlyDubai. Eine Begründung für die Umleitungen wurde zwar nicht genannt, doch deuteten örtliche Warnungen an Piloten darauf hin, dass der Luftraum gesperrt worden sein könnte. Später ordneten die Behörden ein Startverbot für kommerzielle Flüge an.

(felt/peng/dpa/AFP/Reuters)