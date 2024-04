Iran greift Israel an Eine Eskalation mit Ankündigung

Überraschend kam für Israel allenfalls das Ausmaß des Angriffs, nicht aber die Attacke selbst: Am 1. April war bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien unter anderem ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden ums Leben gekommen. Seitdem hatte das iranische Regime Israel immer wieder mit Vergeltung gedroht. Dank geheimdienstlicher Erkenntnisse hatte Israel offenbar auch den Zeitpunkt des Angriffs vorausgesehen: Am Samstag wies das Heimatfrontkommando der israelischen Armee die Menschen in mehreren Landesteilen an, sich bis auf Weiteres in der Nähe von Bunkern oder Schutzräumen aufzuhalten.