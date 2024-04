Bloß keinen neuen Nahost-Krieg Arabische Staaten suchen Weg zwischen Israel und dem Iran

Arabische Regierungen dürften nach der iranisch-israelischen Eskalation froh sein, dass sie ihre Beziehungen zum Iran in den vergangenen Jahren verbessert und sich nicht auf ein enges Bündnis mit Israel festgelegt haben, meint Paul Salem, Leiter des Nahost-Instituts MEI in Washington. Katar und Kuwait haben es den USA laut Medienberichten verboten, Stützpunkte in ihren Ländern für mögliche Gegenangriffe auf den Iran zu nutzen.