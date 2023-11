Gespräch mit Deborah Feldman „Die Hamas ist eine Ideologie, sie lässt sich nicht auslöschen“

Feldman Sie sprachen sehr wenig darüber als individuelle Erfahrung. Individuelles Denken war in unserer orthodoxen Gemeinde in New York nicht erwünscht. Weil sie so wenig darüber gesprochen haben, habe ich mich auf die Bücher von Holocaust-Überlebenden gestürzt. Sie haben eine ganz große Verantwortung gespürt, uns zu erklären, wie es dazu kommen konnte und was wir daraus lernen müssen. So hat Primo Levi eindringlich darauf hingewiesen, dass der Anfang von allem ist, wenn eigene Meinungen nicht mehr frei geäußert werden dürfen.