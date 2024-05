Internationaler Gerichtshof Unfaires Urteil gegen Israel – und der Druck wird immer höher

Die Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag hatten es eilig. Vor gut zwei Wochen hatte Südafrika einen Eilantrag eingereicht, Israel solle die Offensive gegen Rafah stoppen, um einen Völkermord in Gaza zu verhindern. Jetzt entsprach der Gerichtshof einseitig diesem Gesuch. Von den noch 134 Geiseln in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas und dem Pogrom dieser Truppe in Israel ist hingegen keine Rede.