Urteil des Internationalen Gerichtshof Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht

Den Haag · Israels Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten verstößt gegen das Völkerrecht. Das urteilte der Internationale Gerichtshof in Den Haag. In den betroffenen Gebieten werden immer mehr israelische Staatsbürger angesiedelt – um so die Kontrolle zu festigen.

19.07.2024 , 16:21 Uhr

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Israels Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten gegen das Völkerrecht verstößt. Foto: dpa/Lina Selg

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Israels Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten gegen das Völkerrecht verstößt. „Das Überführen von Siedlern ins Westjordanland und nach Jerusalem sowie die Aufrechterhaltung ihrer Präsenz durch Israel verstößt gegen Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention“, erklärte der aus 15 Mitgliedern aus aller Welt bestehende IGH am Freitag. Auch die Nutzung natürlicher Ressourcen sei unvereinbar mit den völkerrechtlichen Pflichten Israels als Besatzungsmacht. Spanien beantragt Beitritt zur Völkermord-Klage gegen Israel Als erster EU-Staat Spanien beantragt Beitritt zur Völkermord-Klage gegen Israel Israel hat das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen im Sechstagekrieg 1967 erobert. Aus dem Gazastreifen zog es sich 2005 zurück, Ostjerusalem hat es annektiert und bezeichnet das Westjordanland als umstrittenes Gebiet, über dessen Zukunft in Verhandlungen entschieden werden soll. Gleichzeitig siedelt Israel in Ostjerusalem und im Westjordanland jedoch Staatsbürger an, um seine Kontrolle über diese Gebiete zu festigen. Die internationale Gemeinschaft betrachtet alle drei Territorien im Allgemeinen als besetzte Gebiete. Die Palästinenser beanspruchen alle drei Gebiete für einen eigenen, unabhängigen Staat.

(pvk/dpa)