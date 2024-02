Anhaltende Huthi-Angriffe Weiter Risiko für Frachter im Roten Meer

Huthi-Sprecher Yahya Saree sagte nach einer Meldung der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna, seine Miliz habe am Wochenende zunächst einen britischen Öltanker im Roten Meer beschossen. Dann trafen Raketen der Huthis laut Saree den Frachter „Rubymar“, der in Großbritannien registriert ist und unter der Flagge von Belize fährt, und beschädigten ihn so sehr, „dass er Gefahr läuft, im Golf von Aden zu sinken“. Die Mannschaft brachte sich auf ein anderes Schiff in Sicherheit. Die Huthis hätten zudem eine amerikanische Drohne über der Hafenstadt Hodeida abgeschossen, sagte Sprecher Saree. Ein US-Frachter unter griechischer Flagge wurde ebenfalls von Raketen getroffen.