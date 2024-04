Nahostkonflikt Menschenrechtsorganisation wertet Israelischen Angriff als Kriegsverbrechen

Human Rights Watch sprach von vier separaten Attacken, die das Gebäude im Zentrum des Gazastreifens zum Einsturz gebracht hätten, in dem demnach etwa 350 Menschen lebten, von denen ein Drittel vor Gefechten andernorts in dem Küstengebiet dorthin geflüchtet sei. Unter den Toten waren Kinder, die draußen Fußball spielten, und Anwohner, die in einem Geschäft im ersten Stock ihre Mobiltelefone aufluden.