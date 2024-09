Taiwanische Firma teilt mit Hisbollah-Pager von ungarischem Partnerunternehmen hergestellt

Bei der gleichzeitigen Massenexplosion Hunderter Pager in Hisbollah-Hochburgen im Libanon waren am Dienstag mindestens neun Menschen getötet und weitere 2800 verletzt worden. Die Hisbollah machte Israel für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kündigte für Donnerstag eine Ansprache an. Daran werde er sich zu „den jüngsten Entwicklungen“ äußern, erklärte die Hisbollah am Mittwoch.