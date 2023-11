Anschuldigungen gegen die USA Hisbollah-Chef preist Terroranschlag der Hamas auf Israel

Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat den Terroranschlag der Hamas auf Israel gepriesen. Nasrallah sagte am Freitag in einer im Fernsehen übertragenen Rede, der Angriff sei das Ergebnis palästinensischer Planung und Umsetzung. Er deutete damit an, dass seine Miliz an dem Anschlag nicht beteiligt war. Es war Nasrallahs erste öffentliche Äußerung seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der nach israelischen Angabenmehr als 1400 Menschen das Leben kostete.