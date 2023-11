Vertreter aus mehr als 50 Ländern erwartet Französischer Präsident eröffnet Hilfskonferenz für den Gazastreifen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag eine internationale Hilfskonferenz für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen eröffnet. In seiner Rede appellierte Macron an Israel, die Zivilisten in dem Küstengebiet zu schützen, weil alle Leben gleich viel wert seien. Auch für den Kampf gegen den Terrorismus gebe es Regeln.