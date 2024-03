Hilfsflüge für Gaza Luftwaffe hält zwei Maschinen in Jordanien bereit

Die Bundesregierung bekräftigte ihre Aufforderung an Israel, humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen schneller und in größerem Umfang zuzulassen. „Es ist so, dass derzeit immer noch nicht genug humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. „Seetransport, Lufttransport kann den Landtransport nicht ersetzen“, sagte er. Außenministerin Annalena Baerbock habe eine ganz besondere Verantwortung Israels unterstrichen, „sowohl was die Öffnung und die Kontrolle der Hilfsgüter angeht, aber auch die Garantie der Sicherheit, der Verteilung der Hilfsgüter.“