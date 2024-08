Mehr als 300 Tage Gaza-Krieg Bedauerndes Schulterzucken

Doch scheinen die Bedingungen dafür zuletzt besonders schwierig geworden zu sein. Denn Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, der als besonders wichtig für die indirekten Verhandlungen mit Israel galt, ist tot. Für den Anschlag auf ihn in Teheran wird Israel verantwortlich gemacht. Seine Nachfolge hat ausgerechnet Jihia al-Sinwar übernommen, der Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober. Er kommandierte bereits die Hamas im Gazastreifen und hat nun die gesamte Macht übertragen bekommen. Im Gegensatz zu Ismail Hanija, der in Katar wohnte und dort für die Vermittler ansprechbar war, soll sich Sinwar im Tunnelnetzwerk unterhalb von Gaza verstecken. Und nicht zuletzt könnte der jüngste israelische Luftangriff auf eine Schule in Gaza-Stadt die neuen Annäherungsversuche zunichtemachen.