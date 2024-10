Israels Armeechef Halevi „Müssen weiterhin Druck auf die Hisbollah ausüben“

Derweil hat Israels Präsident Izchak Herzog kurz vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Massakers am 7. Oktober angekündigt, den Hass in der Region überwinden zu wollen. „Wir haben unsere tiefe Sehnsucht und unser Streben nach Frieden mit unseren Nachbarn nicht aufgegeben“, sagte Herzog in einer Ansprache. „Wir sind ein Volk mit der Kraft, uns immer wieder gegen Hass zu erheben.“ Er betonte: „Wir werden nicht aufhören zu glauben, dass eine bessere Welt möglich ist.“