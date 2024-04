Israels Generalstabschef nach Teilabzug „Der Krieg in Gaza dauert an und wir sind weit davon entfernt, aufzuhören“

„Der Krieg in Gaza dauert an, und wir sind weit davon entfernt, aufzuhören“, sagte Halevi am Sonntag. Hochrangige Funktionäre der islamistischen Hamas hielten sich in dem Küstengebiet weiter versteckt. „Wir werden sie früher oder später erreichen“, sagte er. „Wir werden keine Hamas-Brigaden aktiv lassen - in keinem Teil des Gazastreifens.“