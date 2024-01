Arsenal aus aller Welt Was über die Waffen der Hamas bekannt ist

Darüber hinaus scheint die Hamas über einfache Drohnen zu verfügen, deren Sprengköpfe explodieren, wenn sie auf einem Ziel abstürzen. Diese könnten vom Iran geliefert worden sein, es könnten aber auch Nachbauten nach iranischem Vorbild sein. Zum Teil werden wohl auch einfach handelsübliche Quadrocopter-Drohnen aus China so umgebaut, dass sie Sprengstoff über Panzer oder Soldaten abwerfen können. Die leichte Verfügbarkeit von kommerziellen Drohnen habe „die Kriegsführung in den vergangenen Jahren radikal verändert“, sagt der Experte Jenzen-Jones. „Wir haben sie in Syrien, im Jemen, im Irak und in der Ukraine gesehen – und jetzt auch in Gaza.“