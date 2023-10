Hamas veröffentlicht Geisel-Video Lebenszeichen der 21-jährigen Mia Schem – „gerade befinde ich mich in Gaza“

Am Samstagmorgen sei sie von einer Party nahe der Stadt Sderot zurückgekehrt und habe sich „sehr stark am Arm verletzt“. Man habe sie in Gaza anschließend drei Stunden lang operiert. „Sie sorgen für mich, sie geben mir Medikamente, alles ist in Ordnung“, trägt sie mit schwacher Stimme einen Text vor, der ihr vermutlich vorgegeben wurde: „Ich bitte nur darum, dass man mich so schnell wie möglich nach Hause bringt, zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern. Bitte holt uns so schnell wie möglich hier raus.“