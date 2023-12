Terrorverdächtige mit Hamas-Verbindungen Festnahmen wegen Anschlagsplanungen in Dänemark und den Niederlanden

Der dänische Geheimdienst hatte im August erklärt, dass sich die Bedrohung für Dänemark verschärft habe, nachdem islamfeindlichen Aktivisten im Sommer mehrere Koran-Exemplare beschädigt hatten. „Die Verhaftungen und Razzien, die wir heute durchführen, basieren auf intensiven Ermittlungen, die PET in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Ausland durchgeführt hat“, sagte der PET-Chef. „Dies ist eine äußerst ernste Angelegenheit“, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen der Nachrichtenagentur Ritzau am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.