Ein Jahr nach dem 7. Oktober „Es kam wie aus heiterem Himmel“

Seine Schwiegertochter war eines der ersten Todesopfer des Hamas-Terrorüberfalls am 7. Oktober vor einem Jahr. Der 82-jährige Gadi Stahl hatte am Vorabend bis spät mit Familie und Freunden in einer Hütte in einem Waldstück in der Nähe seines Kibbuz Kfar Aza am Rande des Gazastreifens gefeiert. „Ich bin glücklich und zufrieden schlafen gegangen“, erzählt der deutschstämmige Israeli, der vier Kinder und neun Enkelkinder hat. Seine Eltern waren nach der Nazi-Machtergreifung 1933 aus Deutschland geflohen, weil sie sich im damaligen Palästina eine bessere Zukunft für ihre Nachkommen erhofft hatten.