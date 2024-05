Nahostkonflikt Familien der israelischen Geiseln erhöhen Druck

Doch die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kämpfe war von kurzer Dauer. Noch in derselben Nacht rückte Israels Armee, die IDF, in Rafah in Richtung der ägyptischen Grenze vor; am Morgen hatten die Truppen die Kontrolle über den dortigen Grenzübergang übernommen. Schon am Tag zuvor hatte die IDF rund 100.000 Menschen im östlichen Teil Rafahs aufgerufen, sich in ein küstennahes Gebiet einige Kilometer nördlich zu begeben. Zwar teilte ein Militärsprecher am Dienstag mit, geplant sei lediglich ein „präziser Anti-Terror-Einsatz in sehr begrenztem Umfang“. Doch viele Beobachter gehen davon aus, dass es darum um den Auftakt einer größeren Militäroffensive handeln könnte – eine Offensive, vor der unter anderem die US-Regierung immer wieder gewarnt hat. Denn in Rafah und Umgebung halten sich derzeit rund anderthalb Millionen Menschen auf, viele von ihnen Binnenflüchtlinge.