Ein Jahr Fassungslosigkeit Angehörige erinnern am Ort des Hamas-Massakers in Südisrael an Opfer

Ein Meer aus roten Keramikblumen bedeckt den Sand. Rote Blumen auch unter jedem Foto, an jeder Stele. „Sieben Blumen für jeden Ermordeten des 7. Oktober“, sagt Jaffa Salomon, Koordinatorin der Gedenkaktion, und verteilt rote Filzblumen an Besucher. Auf dem sandigen Gelände am südisraelischen Kibbuz Re'im nahe des Gazastreifens wurden vor einem Jahr mindestens 364 Besucher des Nova-Musikfestivals von Hamas-Terroristen ermordet. Am ersten Jahrestag haben sich hier Familien, Freunde und Überlebende versammelt. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit.