Nahostkonflikt Hamas, Israel und die internationalen Regeln des Krieges

Die in Gaza regierende Gruppe hat Tausende Raketen auf israelische Städte und Dörfer abgefeuert und am 7. Oktober Hunderte Kämpfer über die Grenze nach Israel geschickt, die dort dann Zivilisten in ihren Häusern und Wohngebieten angriffen und töteten, darunter Ältere und Kinder. Israel spricht von mindestens 1400 Toten und dazu von über 240 anderen, die von den Angreifern als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Darüber hinaus wurden bislang etwa 5400 Menschen in Israel verletzt.