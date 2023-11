14 Geiseln im Alter von vier bis 84 Was über die Freigelassenen von Sonntag bekannt ist

„Da ist ein Terrorist in meinem Haus!“ Die Künstlerin Elma Avraham telefonierte mit einem Nachbarn, als Bewaffnete in ihr Haus im Kibbuz Nahal Oz eindrangen. Avraham wurde nach ihrer Freilassung sofort per Hubschrauber in ein südisraelisches Krankenhaus gebracht. Sie liege auf der Intensivstation und schwebe in Lebensgefahr, teilte die Klinik mit.