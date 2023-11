Freilassung während der Feuerpause Elf weitere Hamas-Geiseln frei – darunter zwei deutsche Teenager

Im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas eine weitere Gruppe von Geiseln übergeben. Elf Israelis seien am Montag in die Obhut von Mitarbeitern des Roten Kreuzes gegeben worden, teilte die Armee mit. Am späteren Abend wurde gemeldet, sie seien nun zurück in Israel. Dort werden sie demnach zunächst medizinisch untersucht, bevor sie zu ihren Familien gebracht werden.