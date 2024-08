Nahostkonflikt Hamas-Führer mit Kindern in Kampfmontur – darum verstört die Szene

Eine Kinderschar in Uniform umgibt auf Bildern oft den neuen Hamas-Führer Yahya Sinwar. „Er pervertiert das, was wir als politische Verantwortung für Kinder verstehen. Wenn Politiker sich bei Auftritten mit Kindern umgeben, sollen diese Szenen meist Volksnähe, Emotionalität sowie Verantwortungsbereitschaft und Fürsorge gegenüber Kindern vermitteln“, sagt die Psychologin Bettina Meisel am Dienstag in Meerbusch. Die Aufnahmen von Sinwar, die derzeit in den Medien zu sehen sind, stammen zwar aus Zeiten vor seiner Ernennung, erfüllen Eltern hierzulande aber mit Entsetzen und Abscheu.