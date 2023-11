Gefürchteter Hamas-Chef im Gazastreifen Jihia al-Sinwar - skrupellos, obsessiv und diktatorisch

Die israelische Seite hat geschworen, ihn zu töten und die seit 2007 in Gaza regierende militante Gruppe zu zerstören. Aber nach mehr als sieben Wochen Krieg ist der 61-Jährige Al-Sinwar weiter am Leben, lenkt von einem unbekannten Unterschlupf aus die Hamas in ihrem Kampf gegen die israelischen Streitkräfte. Er hat auch die Verhandlungen der Gruppe über das Schicksal der fast 240 Geiseln kontrolliert, die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober in ihre Gewalt gebracht hatten.