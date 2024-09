Nahostgespräche Hamas berät in Doha mit Vermittlern über Waffenruhe im Gazastreifen

Eine Hamas-Delegation hat nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation am Mittwoch in Doha katarische und ägyptische Vermittler zu Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassungen der israelischen Geiseln getroffen. Ihr Verhandlungsführer Chalil al-Hajja traf mit dem katarischen Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani und dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel zusammen, wie es in einer Erklärung der Hamas hieß.