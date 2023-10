Vermittlung bei Austausch von Geiseln und Häftlingen? Scholz empfängt Emir von Katar zu Gesprächen über Hamas-Angriff

Darin verteidigte Scholz aber auch sein Treffen mit dem Emir. Katar habe eine wichtige Mittlerrolle inne, die es gerade dieser Tage auch nutze, sagte der Kanzler. Er stehe auch in engem Kontakt mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, der über Gesprächskanäle auch nach Gaza verfüge. Zudem spreche er noch am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Alle drei können bei der Vermittlung und Deeskalation in der aktuellen Lage eine wichtige Rolle spielen.“