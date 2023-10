Klimaschutz-Aktivistin solidarisiert sich mit Gaza Das ist erbärmlich, Frau Thunberg

Es fällt schwer, Thunberg von einer einseitigen Parteinahme für Hamas freizusprechen. Zumindest hat sie – wie schon in der Vergangenheit – die Aktionen der Terrorgruppe nicht verurteilt. Sie hat dafür zeitgleich einen Aufruf geteilt, in dem von „Völkermord“ in Gaza die Rede ist. Über den mörderischen Angriff der Hamas auf jüdische Zivilisten verliert sie hingegen nicht eine Silbe. So bedient sie mit ihren jüngsten Äußerungen den antisemitischen Hass auf Israel. Da hilft es wenig, dass sie auf jüdische Aktivisten verweist, die sich kritisch mit der Rolle Israels auseinandersetzen.