Kritik nach Instagram-Post Greta Thunberg posiert mit „Stand With Gaza“-Plakat

In dem Instagram-Post, der bereits am 16. Oktober veröffentlicht wurde, wird zu einem globalen Streik am 20. Oktober aufgerufen, um ein Zeichen zu setzen „gegen den Genozid in Gaza und den repressiven Terror vieler westlicher Staaten gegen alle, die sich solidarisch mit Palästina zeigen und danach handeln“. Unternehmen und Betriebe sollen an diesem Tag nicht öffnen, Arbeitnehmer sollen sich frei nehmen und jeder Bürger und jede Bürgerin soll ein Symbol der internationalen Solidarität tragen, heißt es in dem Aufruf.