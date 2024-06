Antisemitismus an deutschen Hochschulen Geraldine Rauch ist als Präsidentin der TU Berlin untragbar

Jetzt steht die linksorientierte Präsidentin auch politisch mächtig unter Druck. Sie hatte einen Post auf der Nachrichtenplattform X (ehemals Twitter) gelikt, der zu einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza aufrief und darunter den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit roten Hakenkreuzen zeigte. Zudem benutzten die Autoren des Posts eine antisemitische Bildersprache, die leicht zu erkennen war. An anderer Stelle hatten die Urheber des Posts Sympathie zur Terrororganisation Hamas erkennen lassen. Letzteres konnte Rauch nicht sofort in Erfahrung bringen, das Bild hingegen schon. Ihre Entschuldigung, sie habe nur den Text gelesen und nicht das Bild gesehen, kann deshalb wenig überzeugen. Entweder schaut die Wissenschaftlerin selbst bei heiklen Themen nicht genau hin, dann ist sie aber als Chefin einer der renommiertesten Universitäten des Landes fehl am Platz. Oder sie sagt nicht die Wahrheit. Dann aber gilt das Gleiche. Zumal ihr Verhalten in einem solchen Fall klar antisemitisch wäre.