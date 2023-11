Auch 99 UN-Angestellte ums Leben gekommen 40 Botschafter halten in Genf Schweigeminute für Opfer ab

Rund 40 Botschafterinnen und Botschafter haben am Freitag am europäischen UN-Hauptsitz in Genf der Opfer der jüngsten Gewalt im Nahen Osten gedacht. Sie hielten eine Schweigeminute ab und verlangten eine Feuerpause zur Versorgung der 2,3 Millionen notleidenden Menschen im Gazastreifen. Unter den Anwesenden waren unter anderem die diplomatischen Vertreter der Palästinensischen Gebiete und der Malediven.