Nahostkonflikt Geiseln leben „in der Hölle“ – Familien fordern Deal um jeden Preis

„Es ist eine unmögliche, schreckliche Situation, wenn ein Mensch, den man liebt, in der Hölle lebt“, so Jonathan Dekel-Chen, der Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt. Die Geiseln im Gazastreifen lebten nur von einem Augenblick zum nächsten, ist sich der Vater sicher. Er versuche, Hoffnung zu bewahren - auch wenn derzeit ein Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas nicht absehbar sei. Eine andere Möglichkeit, um alle Geiseln zu befreien, sehe er nicht. Auch ein Sprecher der Armee sagte jüngst in einem Interview, es sei nicht möglich, alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln durch Armee-Einsätze zu retten.