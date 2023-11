Nahostkonflikt Wie die Nachkriegsordnung für den Gazastreifen aussehen könnte

Einige arabische Länder und westliche Staaten sehen in der Palästinensische Autonomiebehörde (PA) den natürlichen Kandidaten, um das Machtvakuum nach einer militärischen Niederlage der radikal-islamischen Hamas in dem Küstenstreifen mit 2,3 Millionen Einwohnern zu füllen. Allerdings hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erst am Wochenende erklärt, die PA sei nicht in der Lage, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen.