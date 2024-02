Israel und Hamas Diese Punkte sind für Feuerpause und Geisel-Abkommen im Gespräch

Netanjahu dämpfte am Mittwochabend die Hoffnung auf ein mögliches neues Abkommen. Man arbeite an einem neuen Rahmenabkommen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen noch festgehaltenen israelischen Geiseln, „aber ich betone - nicht um jeden Preis“, sagte Netanjahu am Mittwochabend, wie die Zeitung „Times of Israel“ berichtete. „Wir haben rote Linien“, sagte Netanjahu demnach und bekräftigte vorherige Aussagen, wonach Israel den Krieg nicht beenden, seine Truppen nicht aus dem Gazastreifen abziehen und für einen Geisel-Deal nicht „Tausende Terroristen“ aus israelischen Gefängnissen freilassen werde.