Offensive in Rafah Was es mit Israels „humanitären Inseln“ auf sich hat

Am Mittwoch teilte das israelische Militär mit, vor der geplanten Ausweitung der Offensive auf Rafah wolle es eine große Zahl von Flüchtlingen aus dem Gebiet andernorts in Sicherheit bringen. Demnach könnte ein bedeutender Teil der 1,4 Millionen vertriebenen Palästinenser in Rafah und Umgebung in Richtung „humanitärer Inseln“ im Zentrum des Gazastreifens gelotst werden.