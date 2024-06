Auswertung israelischer Angriffe Was der Gaza-Krieg bei Familien anrichtet

Am 11. und 19. Dezember wurden bei israelischen Luftangriffen mehrere Häuser der Familie Salem zerstört. Mindestens 173 Familienmitglieder verloren ihr Leben, darunter Kinder und viele ältere Menschen – wie das 87 Jahre alte Familienoberhaupt. Bei dem Angriff vom 11. Dezember waren es mindestens 80 Tote. Angehörige betonen, es habe in der Nähe keine offensichtlichen Kampfhandlungen gegeben. Am 19. Dezember traf es eine Gruppe von Familienmitgliedern, die sich vor der Kriegsgewalt in ein Gebäude im Viertel Rimal in Gaza-Stadt geflüchtet hatten. Hier wurden mindestens 90 Tote gemeldet.