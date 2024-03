Laut Verband Palästinensischer Fußballprofi mutmaßlich in Gaza getötet

Der frühere palästinensische Fußballnationalspieler Mohammed Barakat ist nach Verbandsangaben bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden. Er habe sich in Chan Junis im Süden des Gebiets in einem Wohngebäude aufgehalten, das bei dem Angriff vom Montag getroffen worden sei, gab der palästinensische Fußballverband bekannt. Barakat hatte für die Nationalmannschaft der palästinensischen Autonomiebehörde und mehrere Clubs im Gazastreifen, in Jordanien und Saudi-Arabien gespielt.