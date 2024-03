Trotz großer Bedenken der USA Netanjahu hält an Bodenoffensive in Rafah fest

Israel sieht die an der Grenze zu Ägypten liegende Stadt Rafah als die letzte große Hochburg der Hamas im Gazastreifen an, die mit dem von ihr angeführten Terrorangriff auf den Süden Israels am 7. Oktober den Krieg ausgelöst hat. Nach Rafah sind Schätzungen zufolge indes rund 1,5 Millionen Palästinenser - also mehr als die Hälfte der Bevölkerung des palästinensischen Gebiets - vor den Kämpfen geflohen.