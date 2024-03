Gazastreifen Israels Armee belagert angeblich zwei weitere Kliniken

Am Montag hatten die israelischen Truppen einen Großeinsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestartet, der größten Klinik des Palästinensergebiets. Dieser Einsatz dauerte am Sonntag noch an. Der Einsatz richtete sich nach israelischen Angaben gegen ranghohe Hamas-Mitglieder in dem Komplex in der Stadt Gaza.