Völkerrechtlich bindende Resolution Das fordert der UN-Sicherheitsrat im Gazastreifen

Der Weltsicherheitsrat hat eine Gaza-Resolution mit der Forderung nach mehrtägigen Feuerpausen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste UN-Gremium am Mittwoch in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, genauso wie Russland und Großbritannien. 12 der insgesamt 15 Ratsmitglieder stimmten für den Text. Israel erteilte der Forderung nach längeren Feuerpausen angesichts der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln umgehend eine Absage.