Kritik an Israels Führung Biden droht Netanjahu mit Ultimatum - ohne das Wort auszusprechen

Statt die Hamas gezielt zu bekämpfen, nahm Bibi den Tod von mehr als 32.000 Zivilisten in Gaza in Kauf. Eine Opferzahl, die in keiner Relation zu dem Terror vom 7. Oktober 2023 steht. Große Teile der Enklave liegen in Schutt und Asche und es droht eine Hungersnot. Ein Angriff auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt Rafah im Süden wäre eine Katastrophe mit Ansage.