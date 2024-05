Nahost-Krieg Vier Szenarien für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen

In einem zweiten Szenario könnte Israel die militärische Kontrolle behalten, die zivile Verwaltung aber an örtliche Palästinenser ohne Verbindungen zur Hamas oder an die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde übergeben. Netanjahu hat vorgeschlagen, dass arabische oder andere Länder dabei eine unterstützende Rolle übernehmen könnten. Bislang hat aber niemand Interesse an einer Beteiligung bekundet.